Ragazzina violentata in un giardino pubblico, 30enne incastrato dal dna su un fazzoletto

Avvicinata da uno sconosciuto e violentata in un giardino pubblico, soccorsa poi da una passante e dai carabinieri. Questo l'incubo vissuto da una ragazzina di 17 anni ai giardini Margherita di Bologna la sera del 14 settembre scorso. A distanza di mesi i militari dell'Arma hanno arrestato un tunisino di 30 anni, disoccupato e irregolare in Italia, con precedenti di polizia contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo sarebbe stato incastrato dalle tracce genetiche lasciate su un fazzolettino di carta dopo la violenza.

La ragazzina quella sera prima di salire sull'ambulanza per essere accompagnata al pronto soccorso, ha raccontato nei dettagli ai militari la violenza subita. Ha detto di essere stata avvicinata da uno sconosciuto, intento a fumare marijuana e bere una birra, mentre si trovava seduta su un'altalena nell'area giochi del parco. L'uomo l'ha convinta a farsi accompagnare a casa, ma poi l'avrebbe portata in un'area appartata dove è avvenuta la violenza. L'uomo, dopo essersi pulito con un fazzolettino di carta poi gettato per terra, è scappato col monopattino. L'area è stata ispezionata dai carabinieri che hanno ritrovato, oltre al fazzoletto usato, anche un mozzicone di sigaretta e la bottiglia di birra: reperti poi inviati al Ris di Parma per estrapolare il profilo biologico dell'autore del reato.