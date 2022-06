Ragazzina violentata da un amico di famiglia

Avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina conosciuta nell'ambiente familiare e avrebbe prodotto e nascosto materiale pedopornografico. Con queste accuse un uomo di 51 anni di Altamura (Bari) è stato arrestato dai carabinieri. Deve rispondere di violenza sessuale e pornografia minorile.

Le indagini sono state avviate ad aprile 2021. I genitori della ragazzina si sono presentati in caserma per denunciare le attenzioni che l'uomo avrebbe rivolto alla giovane Da qui l'avvio degli accertamenti. La stessa ragazzina è stata sentita dagli inquirenti, fornendo indicazioni importanti per l'inchiesta.

Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe costretto la minorenne a subire atti sessuali e avrebbe rivolto le sue attenzioni anche nei confronti di altre tre giovani ragazze, tutte sotto i 18 anni. Dalle perquisizioni sono poi emersi altri elementi a carico dell'uomo: nel suo pc e in altri supporti informatici sono state trovate foto scattate attraverso delle microcamere che l'uomo avrebbe posizionato nelle stanze da bagno del luogo di lavoro e dell'abitazione.