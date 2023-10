Ragazzina palpeggiata e aggredita alle giostre: denunciato un 21enne

Identificato e denunciato il 21enne cittadino marocchino che la sera del 23 settembre scorso avrebbe molestato pesantemente una 14enne che si trovava alle giostre della "Sagra di San Luigi Gonzaga" nel comune di San Giorgio di Piano (Bologna). Il ragazzo dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata.

Secondo il racconto della minorenne, che si trovava in compagnia di alcune amiche, verso le 21.30 un giovane più grande di lei dopo averla molestata pesantemente, palpeggiandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, l’avrebbe afferrata per un braccio per trascinarla verso il cimitero. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che hanno costretto il ragazzo a liberare la 14enne. La ragazzina, scioccata, è fuggita e ha telefonato alla mamma che una volta arrivata sul posto ha telefonato al 112. Qualche giorno dopo l’accaduto i carabinieri hanno identificato il presunto autore della violenza: un 21enne incensurato, residente in provincia di Bologna.

