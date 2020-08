Ragazzine attraversano la strada, una Smart le centra in pieno: muore una 15enne

Gravissimo incidente a Napoli in piazza Carlo III. Due ragazzine di 15 e 14 anni intorno all'una della scorsa notte stavano tornando a casa quando, attraversando la strada in piazza Carlo III, una Smart le ha investite. La 15enne è stata presa in pieno e sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Cadendo ha battuto violentemente la testa sullo spartitraffico ed è morta. La 14enne se l'è cavata con una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. Sebbene non sia in pericolo di vita, è ancora sotto shock e non è riuscita a parlare dell'incidente con gli investigatori della Polizia Municipale.

Alla guida della Smart c'era un 21enne, che si è fermato a prestare soccorso il giovane è stato accompagnato in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I risultati dovrebbero essere pronti nei prossimi giorni, intanto gli è stata ritirata la patente. In base alle prime indagini sembra che l'auto procedesse a velocità sostenuta, gli agenti non hanno rilevato segni di frenata di alcun tipo sull'asfalto. Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza potrebbero emergere elementI molto utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.