La sua cagnolina sbranata dai pitbull, 12enne cerca di salvarla e finisce in ospedale

Un ragazzino di dodici anni di Borgofranco d'Ivrea, provincia di Torino, è finito in ospedale con un dito rotto e con ferite a una mano, che gli sono costate diversi punti di sutura per avere difeso, tra l'altro senza riuscire a salvarla, la sua cagnolina di cinque anni, sbranata da due pitbull, che erano scappati dal cortile di una casa vicina a quella della sua famiglia.

Come riprota anche TorinoToday, il ragazzino è stato trasportato in due ospedali diversi, dovrà sottoporsi a una serie di visite periodiche, ma fortunatamente non avrà conseguenze irreversibili sulla funzionalità dell'arto. Anche se sicuramente non dimenticherà mai tutto quello che gli è successo. I genitori hanno deciso di non sporgere querela.