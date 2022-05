Ragazzino ferito da un colpo di pistola alla testa: è grave

Un ragazzino di 13 anni è finito in ospedale, e le sue condizioni sono gravi, dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile. E' successo a Francolise (Caserta). La vicenda ha ancora contorni poco chiari.

La tragedia si è consumata in casa e a dare l’allarme sono stati i genitori. I soccorritori hanno trovato il ragazzino in una pozza di sangue e lo hanno trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta dove è ricoverato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mondragone. Sembra che l'arma fosse regolarmente detenuta dal padre del ragazzino. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo da parte del tredicenne o di un colpo partito accidentalmente.