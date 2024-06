Ragazzino in gita "dimenticato" nell'area di servizio in autostrada

Un episodio che ricorda quello del film "Pane e Tulipani", il protagonista però non è una donna adulta ma un ragazzino "dimenticato" all'area di servizio. Alcune sere fa, il personale della sottosezione polizia stradale di Bologna è intervenuta all'area di servizio Pioppa Est, sulla A14, nel territorio di Zola Predosa, per soccorrere un 12enne di rientro dalla riviera romagnola e diretto in Svizzera con una comitiva di studenti.

In base alle ricostruzioni, il gruppo aveva effettuato una sosta nell’area di servizio e, al momento di ripartire, per un errore nel conteggio, il ragazzino è stato lasciato a terra, senza documenti e telefono cellulare. Il responsabile della comitiva si è accorto della sua assenza solo raggiunta la zona di Parma, così ha chiesto aiuto tramite il cento operativo autostradale che ha provveduto all’invio di unità operativa della Stradale. Nell’area di servizio, gli agenti lo hanno individuato e tranquillizzato, poi hanno preso contatto con familiari e accompagnatore. Con una sorta di staffetta delle pattuglie della Polstrada, il ragazzino si è riunito al gruppo.