Ragazzino investito da un 18enne neopatentato: è in prognosi riservata dopo 3 operazioni

Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un'auto a Favara, cittadina in provincia di Agrigento, e ora si trova in prognosi riservata in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Conte Ruggero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava attraversando la strada quando all'improvviso è stato travolto da un'auto in corsa. Il conducente non avrebbe prestato i primi soccorsi ma è tornato poco dopo sul luogo dell'incidente. Ad aspettarlo c'erano i carabinieri che lo hanno denunciato. Si tratta di un ragazzo di 18 anni che ha da poco conseguito la patente. Secondo AgrigentoNotizie sarebbe risultato positivo all'alcol test.

Il 13enne investito è stato subito ricoverato d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. È già stato sottoposto a 3 interventi chirurgici e la prognosi sulla vita è riservata.