Tocca palo della luce e resta folgorato, morto 13enne

Un'intera cittadina sotto choc. E' morto il ragazzino di 13 anni che lo scorso 28 giugno era rimasto folgorato da un palo dell'illuminazione pubblica a Montenero di Bisaccia, provincia di Campobasso. Il ragazzino da quella sera è in ospedale e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Il tredicenne quando è avvenuto l'incidente stava giocando con gli amici nel parco giochi vicino alla chiesa di San Paolo. In Municipio si stanno predisponendo gli atti per il lutto cittadino. Il lampione è sotto sequestro per accertamenti.