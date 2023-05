Ragazzino picchiato da due coetanei, gli amici filmano tutto e pubblicano i video su Telegram

"Che ti ho fatto?". Un'unica frase pronunciata con la voce rotta dalla paura. Solo questo è riuscito a dire un ragazzino che a Chieti è stato picchiato selvaggiamente da due coetanei senza un perché. Chi ha assistito al pestaggio ha filmato tutto e i video sono stati postati su Telegram. Come si legge su ChietiToday i filmati sono comparsi sul canale @Risse_Italian3. Sono stati girati nell'area antistante il museo archeologico nazionale di Villa Frigerj, nel cuore della villa comunale di Chieti.

Protagonisti dei due video sono ragazzi giovanissimi, probabilmente minorenni. Prima uno e poi l'altro, aggrediscono un coetaneo che cade a terra e si rialza, senza accennare una reazione. Intorno, si sentono risate e incitazioni. Contro il malcapitato calci, pugni anche al petto e in testa. Lui incassa i colpi e chiede: "Che ti ho fatto?". Uno dei due video, della durata di 55 secondi, immortala da vicino tutta la scena della violenza. Nessun aiuto al ragazzino. Solo in un frangente si sente qualcuno dire: "No, alla nuca no" (non colpirlo, ndr). L'altro filmato, che dura 25 secondi, è stato girato da una distanza maggiore. Anche in questo caso, nessun intervento in favore della vittima.

Sotto i video, decine i commenti. Spuntano anche due messaggi vocali di un altro giovanissimo, che racconta di conoscere sia gli aggressori sia la vittima: "Loro sono andati lì con una scusa e lo hanno picchiato. Mi fate schifo, voi non state bene". Ora sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per accertare quanto accaduto.

