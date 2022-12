Pugni e calci a un ragazzo che aspetta il bus, poi si vantano sui social: denunciati due minorenni

Due ragazzini si avventano su un coetaneo, lo picchiano e poi si vantano del pestaggio sui social. Succede a Lodi e adesso i due bulli sono stati denunciati. A fare scattare le indagini è stata la stessa vittima. Il ragazzino, 17 anni, si è presentato in questura raccontando agli agenti di essere stato aggredito fisicamente da due ragazzi al terminal bus. Ha spiegato che tutto è nato per uno scherzo tra studenti all'uscita di scuola, di essere stato prima colpito al volto da uno dei due. L'altro bullo ha poi infierito con una gomitata e una ginocchiata.

Il 17enne ha anche descritto i suoi aguzzini facendo scattare le ricerche. I sospetti si sono subito concentrati su un coetaneo, già conosciuto per fatti analoghi commessi quando non aveva ancora 14 anni. Al complice si è arrivati in un secondo momento. Dalle indagini è emerso che i due avevano anche commentato il fatto sui social, vantandosi del pestaggio. I due sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria minorile di Milano per il reato di lesioni personali in concorso.