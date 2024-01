Calci e sigarette spente in faccia: 14enne aggredito dal branco

Insulti, calci, pugni e perfino sigarette spente sulla faccia. Un ragazzino di 14 anni è stato aggredito e torturato da un gruppo di adolescenti. L'episodio risale a prima delle festività di Natale ed è avvenuta sulle Mura di Grosseto, nella zona tra il Cinghialino e il bastione della Cavallerizza.

Il 14enne in un primo momento avrebbe tentato di nascondere ciò che era accaduto, ma a scuola le insegnanti hanno notato i segni sul volto e hanno chiesto spiegazioni. Così è emersa la verità. I familiari dell'adolescente lo hanno portato in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato anche una frattura a una mano. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine e sono iniziate le indagini per risalire ai presunti aggressori.

