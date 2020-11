“Se avessi indossato la mascherina non sarebbe successo”: il commovente post di un 13enne positivo al coronavirus

Il ragazzino è in isolamento domiciliare e ha affidato a Facebook le proprie riflessioni, mentre un suo familiare è ricoverato in ospedale

Solo, in isolamento, senza la possibilità di stare con la famiglia, di vedere gli amici. E poi un pensiero: se solo avesse indossato la mascherina...

Ha raccolto like e commenti il post su Facebook di un 13enne della provincia di Salerno, risultato positivo al coronavirus e in isolamento domiciliare, mentre un suo familiare, a sua volta contagiato, è ricoverato in ospedale.

Da solo in quella stanza, il ragazzino ha affidato a Facebook - l’unica sua finestra sul mondo esterno al momento - i propri pensieri. E durante le lunghe ore di solitudine la mente va “a quanto è brutto stare da soli in una stanza.. a non uscire, a non stare con la tua famiglia… a non vedere gli amici…”. Oggi a mancargli sono “tante cose”: “Giocare con le mie sorelline, stare disteso sul divano, mi manca ridere e scherzare con mia mamma e mi mancano perfino i suoi urli. Eh già mi manca tutto ciò che facevo prima”.

Ma il pensiero va anche a ciò che ha determinato questa situazione: “Delle volte penso anche perché non mi mettevo la mascherina, se la mettevo questo non succedeva”.

Tra questi pensieri, il ragazzino trova però la forza anche di farsi coraggio. “Tutto passa e quando passerà farò tutte le cose che non ho fatto prima. Sarò più forte di prima”.