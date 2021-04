Ragazzino di 14 anni precipita dalla finestra di una scuola di Milano

Il dramma nel pomeriggio di martedì in un istituto Salesiano di via Copernico. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Niguarda

Un ragazzino di 14 anni è precipitato da una finestra all'interno della scuola salesiana "Sant'Ambrogio Opera don Bosco" di Milano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di martedì. Secondo le prime informazioni si tratta di uno studente del liceo.

Dopo l'allarme al 112, medici, infermieri e personale sanitario sono arrivati all'istituto, che si trova in via Copernico 9/a, accanto alla Basilica di Sant'Agostino in zona Centrale, in pochi minuti. La situazione è immediatamente apparsa molto grave.

Milano, 14enne precipita dalla finestra di una scuola in via Copernico

Dalla centrale operativa hanno confermato che si tratta di un 14enne: nella caduta ha "riportato un trauma maggiore". Automediche e un'ambulanza sono andate via a sirene spiegate poco prima delle 15. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Niguarda.

Per chiarire la dinamica dell'episodio, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, del nucleo investigativo e della compagni Duomo. I militari hanno cercando di ricostruire quell'istante tragico sentendo compagni e professori del giovane ferito, volato giù da un secondo piano. Non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario da parte dello studente. Il prossimo passo sarà chiarire e accertare i motivi.