Ragazzino violentato durante il massaggio: arrestato fisioterapista della squadra di calcio

Sulla carta avrebbe dovuto essere un massaggio, eppure le sue mani sarebbero andate dove non avrebbero dovuto andare. Per questo un fisioterapista di 59 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'uomo, stando a quanto finora accertato, avrebbe violentato un giovane calciatore milanese.

Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono scattate in seguito a una denuncia presentata dal padre del minorenne. La violenza, stando a quanto appreso da MilanoToday, si sarebbe consumata lo scorso mese di luglio quando il giovane, a causa di un infortunio, è ricorso alle cure del professionista. Il 59enne, più nel dettaglio, avrebbe provato un approccio con il minorenne all'interno delle mura di casa. Appena il giovane ha capito che quello che il fisioterapista stava praticando era tutto fuorché una pratica medica ha allontanato il 59enne ed ha lanciato l'allarme.

La misura cautelerà è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del nucleo tutela donne e minori di piazza Beccaria. "Le esigenze cautelari - si legge nel documento con cui è stata data la notizia - nascono da un forte pericolo di recidiva e reiterazione del reato e dalla spregiudicatezza e disinvoltura dell’uomo nel porre in essere i comportamenti abusanti, anche alla luce dell’attività lavorativa svolta fino al momento dell’arresto, fisioterapista presso una squadra di calcio giovanile dell’hinterland milanese, sempre a stretto contatto con ragazzi di giovane età, tutte sue potenziali vittime".

I ghisa ipotizzano che le vittime potrebbero essere più di una. Il fratello maggiore del ragazzino, dopo la denuncia che ha scoperchiato il caso, ha raccontato agli inquirenti di aver vissuto situazioni simili. Tutto sarebbe avvenuto quando era minorenne e sempre in occasione di un massaggio. Il giovane avrebbe taciuto per paura di non essere creduto e perché si sarebbe trovato in soggezione. "Durante l’attività investigativa - si legge nella nota della locale - emergeva la concreta ipotesi che l’uomo, in passato, abbia potuto abusare di altri soggetti minori di 18 anni". Gli accertamenti proseguono.

