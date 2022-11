La denuncia choc di un 21enne: "Violentato da un parroco per dieci anni"

Un sacerdote è accusato di avere violentato, per dieci anni, un ragazzino. Le accuse sono state messe nere su bianco dalla presunta vittima, che adesso ha 21 anni e ha chiesto aiuto alla squadra mobile di Siracusa. Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di avere subito violenze da quando aveva 9 anni, fino ai 18. Tutto sarebbe avvenuto a Francofonte, cittadina siracusana.

La denuncia è stata presentata anche al vescovo di Siracusa, che ha avviato un'indagine interna anche se non sono stati adottati provvedimenti formali. Il sacerdote "dipende dall'Eparchia di Piana degli Albanesi", precisa l'Arcidiocesi di Siracusa. "Quando l'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia - si legge in una nota - ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei confronti del sacerdote un provvedimento di interdizione dall'esercizio pubblico del ministero".

"Siamo sgomenti, la comunità di Francofonte è sgomenta. Invito la procura a fare chiarezza, confidando nella Giustizia e il vescovo a prendere una posizione chiara sulla vicenda", commenta il sindaco Daniele Lentini. "In paese si vociferava di una denuncia. A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, esprimo piena solidarietà e vicinanza a questo ragazzo".