In discoteca con la fidanzata, la difende da un'aggressione ma viene accoltellato

Ha tentato di difendere la sua ragazza da un'aggressione ed è finito in ospedale, vittima di un accoltellamento. Un diciottenne ha rischiato la vita in una discoteca di Napoli e adesso due ragazzi di 17 anni sono stati arrestato dai carabinieri. I militari sono risaliti ai due indagati dopo due mesi di indagini. L'aggressione è infatti avvenuta lo scorso 2 ottobre in un locale della zona di Coroglio. I due 17enni rispondono di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso.

Le indagini sono scattate quando il 18enne, accompagnato alla fidanzata, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. I medici hanno riscontrato la presenza di ferite da punta e taglio al torace.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la ragazza era intervenuta in difesa di una sua amica importunata da uno dei due indagati. Il fidanzato l'ha difesa ed è stato accoltellato e derubato. Si è visto portare via gli occhiali da vista e la collana d'oro che indossava.