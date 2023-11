Il ragazzo trovato agonizzante su una Fiat Punto

Qualcuno lo ha visto dentro quell'auto e ha subito dato l'allarme. Un ragazzo di colore è stato accoltellato nella serata di ieri, martedì 14 novembre, in via Sospello all'angolo con via Chiesa della Salute a Torino, davanti alle case pubbliche. Il giovane è stato trovato agonizzante su una Fiat Punto celeste parcheggiata in strada ed è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono gravi, come riferisce TorinoToday.

L'aggressore, dopo il tentato omicidio, è fuggito facendo perdere le proprie tracce: ora è caccia all'uomo. Sul posto, nel quartiere di Borgo Vittoria, sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia, seguiti dai colleghi dalla squadra mobile che stanno eseguendo le indagini del caso.

Continua a leggere su Today.it...