Il ragazzo accoltellato per un "like" a un trapper

La polizia ha fatto luce sull'aggressione subita nel febbraio del 2022 da un 25enne di Lecco. Il ragazzo è stato picchiato e accoltellato mentre si trovava alla stazione di Padova. Secondo quanto emerso dalle indagini, si è trattato di una punizione per avere postato un like sui social a un trapper milanese. A picchiarlo sarebbero stati sei simpatizzanti di un altro trapper, ma questa volta della provincia di Padova. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno notificato a sei giovani - tutti stranieri di seconda generazione tra i 20 e i 29 anni abitanti a Padova, Milano e Ferrara - un avviso di conclusione indagini. Anche il trapper "difeso" è iscritto nel registro degli indagati (non era presente però all'atto dell'aggressione).

Secondo la ricostruzione della polizia il gruppo ha accerchiato la vittima, poi l'ha colpita con calci, pugni e con un coltello. I primi a intervenire furono gli agenti della polizia ferroviaria, attirati dalle urla. L'aggressione è scattata davanti ad altra gente, alcuni curiosi hanno anche ripreso tutto col telefono cellulare. Nessuno dei presenti, vittima inclusa, ha fornito elementi utili alle indagini.

Agli indagati la polizia è arrivata grazie ad altre prove acquisite nel corso di un'indagine antidroga. Il trapper padovano è stato inedettato mentre si vantava delle gesta dei suoi sostenitori - definiti "leoni" - che si scagliavano contro i simpatizzanti del trapper rivale. La violenza è spiegata dalla necessità dei contendenti di aumentare il numero di follower sulle piattaforme social, le stesse sulle quali venivano pubblicati in tempo reale gli scontri. Fra i presunti aggressori individuati dalla squadra mobile di Padova pure due giovanissimi pugili. Uno di questi, pugile dilettantistico di appena 20 anni, è stato mesi dopo arrestato per tentato omicidio, avendo preso parte a un'altra spedizione punitiva in provincia di Bergamo. Sempre lui era già stato denunciato per una rissa organizzata ad Albignasego.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...