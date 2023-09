Misteriosa aggressione in strada: ragazzo presso a bottigliate in testa

Un uomo di 27 anni è stato aggredito e preso a bottigliate in via Carlo Farini a Milano nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre. Il giovane non è in pericolo di vita e sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 4, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il giovane sia stato raggiunto alla testa da una bottigliata. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni si sono rivelate meno serie di quanto si temesse. Il 27enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico per una ferita lacero-contusa. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'aggressione. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura di Milano.