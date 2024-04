L'agguato accanto ai binari della stazione: ragazzo pestato dal branco

Dieci contro uno. Un ragazzo ha subito un violento pestaggio sabato scorso alla stazione di Reggio Emilia e oggi, 23 aprile, 10 persone sono state denunciate.

La vittima è un giovane tunisino. Dalle indagini è emerso che non è stata un'aggressione "casuale", ma una vera e propria "spedizione punitiva". Poche ore prima la vittima aveva litigato con un altro giovane. Da qui, la reazione violenta. Il branco ha atteso che la vittima arrivasse in stazione per colpire. Mentre la vittima è stata portata in ospedale, la polizia ha iniziato le ricerche. A compiere il raid punitivo secondo l'accusa sono stati dieci giovani tra i 18 e i 24 anni, 9 italiani e un ragazzo marocchino. Alla loro identificazione si è arrivati incrociando la testimonianza della vittima con le immagini di videosorveglianza. Uno dei denunciati è stato trovato in possesso di uno sfollagente. Rispondono tutti di lesioni aggravate in concorso.