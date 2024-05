Ragazzo di 16 anni si tuffa nel fiume e viene risucchiato dalle acque

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni che dopo essersi tuffato nel fiume Adda è stato trascinato via dalla furia della corrente. È successo all'altezza di Medolago (Bergamo) e Cornate (Monza e Brianza). Il giovane di origini sudamericane, che abitava nel Milanese, si è gettato in acqua, ha raggiunto a nuoto la sponda opposta del fiume e non è più riuscito a tornare indietro. Trovandosi in balia della corrente ha chiesto aiuto, ma è stato risucchiato dalle acque.

Inutili i tentativi degli altri bagnanti di salvarlo. Si sono tuffati in tanti ma è stato tutto inutile. Il corpo senza vita del ragazzo è stato individuato successivamente dall'equipaggio dell'elicottero giunto in soccorso. È stato trovato a 3 metri di profondità. Impossibile riportarlo in vita nonostante i vari tentativi di rianimarlo.