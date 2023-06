Giovane turista precipita dal terrazzo di un residence: è grave

Un ragazzo di 20 anni, in vacanza all'isola d'Elba, è caduto dal terrazzino di un residente di Porto Azzurro. Le sue condizioni sono gravi.

L'allarme è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane, per cause ancora da chiarire, ha fatto un volo di circa quattro metri. I soccorritori lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso, poi con l'elisoccorso è stato trasferito al Cto di Firenze. Sono in corso le indagini per capire cosa è accaduto.

