Controlla i danni della grandine, ragazzo di 20 anni cade dal tetto

Vittima di un terribile infortunio, un ragazzo bresciano di 20 anni ora lotta in un letto del reparto di rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia. Il giovane è caduto dal tetto dell'azienda per cui lavora, precipitando al suolo dopo un volo di circa 10 metri. L'incidente è avvenuto a Lonato del Garda (Brescia), nella giornata di martedì 25 luglio. I traumi riportati dal giovane sono apparsi gravissimi fin dagli istanti successivi alla terribile caduta: soccorso dall'équipe medica del 118, è stato poi trasferito d'urgenza in eliambulanza nel nosocomio cittadino. Le sue condizioni sarebbero critiche - è in coma farmacologico - ma stabili.



La dinamica e le responsabilità di quanto accaduto sono al vaglio dei tecnici Ats del nucleo prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Stando a una primissima ricostruzione, pare che il ventenne fosse salito sul tetto per verificare i danni subìti alla struttura dopo la tempesta di grandine di lunedì 24 luglio, prima di precipitare nel vuoto per cause ancora in fase d'accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, anche il parziale cedimento della copertura.

Continua a leggere su Today.it...