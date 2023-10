Ragazzino cade dall’altalena e sbatte la testa: indagati 5 minori

Cinque giovanissimi sono indagati dalla procura dei minori di Catanzaro per l’incidente avvenuto sabato 30 settembre nella villa comunale di Vibo Valentia. Un ragazzo di 15 anni è caduto da un’altalena battendo violentemente la testa a terra finendo in coma. La giostra è stata sequestrata per compiere ulteriori accertamenti e per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato costretto dai cinque coetanei a salire sull’altalena, contro la propria volontà, poi gli indagati lo avrebbero spinto energicamente al punto tale da farlo cadere a terra. Dopo essere stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Catanzaro, ha subito un intervento chirurgico per la riduzione di un ematoma alla testa. Mercoledì 4 ottobre si è risvegliato dal coma farmacologico. I minorenni sono indagati per lesioni personali gravissime.

