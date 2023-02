Morto il 12enne caduto dal balcone durante una gita scolastica

Morto il ragazzo tedesco di 12 anni caduto domenica scorsa dal balcone di un albergo mentre si trovava in gita scolastica in Italia. Il decesso è avvenuto oggi, 14 febbraio 2023, all’ospedale di Bolzano. Lo studente, originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig, stava trascorrendo la settimana bianca con la classe in un albergo a San Giovanni in Valle Aurina quando è precipitato dal secondo piano dell’hotel. Probabilmente il ragazzo voleva fare uno scherzo ai compagni: ha tentato di scavalcare il balcone per raggiungere la stanza attigua ma è precipitato al suolo. L’impatto con il cemento è stato violentissimo.

Il giovane, trasportato d’urgenza con un elicottero all’ospedale, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sotto shock i compagni di classe.