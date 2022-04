Cede il plexiglass: ragazzino di 12 anni precipita in metro

La lastra che cede e il volo nel vuoto. Incredibile incidente martedì sera in metropolitana a Milano, dove un ragazzino di 12 anni - da poco compiuti - è precipitato all'interno del mezzanino della stazione di Famagosta, sulla linea verde. Stando a quanto finora ricostruito, il giovane si trovava nell'area verde dietro il parcheggio dell'Esselunga che sovrasta la fermata. Pare, secondo i primi accertamenti, che il giovane stesse saltando su dei "panettoni" in cemento che hanno però la copertura in plexiglas.

Improvvisamente, una delle lastre non avrebbe retto il peso e il 12enne sarebbe volato giù, cadendo proprio all'interno della stazione della metropolitana. Subito soccorso dai presenti, il ragazzino è poi stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda: non dovrebbe aver riportato fratture, ma nel pomeriggio di mercoledì sarà sottoposto a nuovi accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Presenti anche i tecnici di Atm, che ha già avviato le verifiche del caso.