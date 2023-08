Colpito da un fulmine su un campo di calcio: grave un 12enne

Tragedia su un campo di calcio di Chieti: un ragazzo di 12 anni è stato colpito da un fulmine. È successo nel pomeriggio al campo Celdit, pochi minuti prima che iniziasse l’allenamento. Il giovane calciatore, andato in arresto cardiaco per la violenta scarica elettrica, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Gli operatori hanno effettuato le manovre rianimatorie riuscendo a far tornare il battito cardiaco. Il giovane atleta è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso, è in gravi condizioni.

