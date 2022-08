Mattia Veronese, il 28enne disperso e ripescato dopo 9 ore in mare: "Così mi sono salvato"

La sua è la storia di un piccolo miracolo. Mattia Veronese, 28 anni di Rovigo, nella notte tra sabato e domenica ha deciso di fare il bagno in mare con alcuni amici a Porto Tolle ma è stato travolto dalle onde. Ha passato quasi 10 ore a lottare per la sopravvivenza fin quando i vigili del fuoco lo hanno ripescato - ieri mattina - nel Delta del Po. Spaventato ma in buone condizioni. Oggi racconta il suo incubo: "Bevevo ed ero esausto".

E' sabato notte quando Mattia e i suoi amici decidono di fare un bagno di mezzanotte. Il 28enne però non riemerge. Scatta l'allarme con vigili del fuoco e capitaneria di porto di Chioggia mobilitati, anche usando elicotteri e droni per scandagliare la zona dall'alto. Solo domenica mattina Mattia viene avvistato e recuperato. Poi i trasferimento all'ospedale di Chioggia. L'acqua salata ingerita gli ha provocato un'insufficienza polmonare e un'insufficienza renale e h bisogno di cure.

"Mi sono fatto forza, ho cercato di nuotare, ma c'erano tante onde e continuavo a bere", racconta oggi Mattia alla stampa locale. E ancora: "Mi sono messo sulla schiena per cercare di galleggiare senza fare fatica perché ero sempre più stanco, mi sono aggrappato a quello che ho trovato, scogli, rami".

Il tempo in mare sembra dilatarsi. "A un certo punto mi sono ritrovato nella melma - dice ancora- non sapevo dove ero e quanto tempo era passato, ma non avevo la forza di alzarmi in piedi, continuavo a cadere e a bere. Hho visto i droni e l'elicottero, ho provato a muovermi, ma non ce la facevo, non riuscivo nemmeno a gridare e non capivo come mai non mi riuscissero a vedere. Poi finalmente sono arrivati".