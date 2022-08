È ai domiciliari: trovato in giro in scooter senza casco (e col cane a bordo)

Doveva essere a casa, invece era in giro per la città e senza fare nulla per passare inosservato. Un uomo di 46 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì mattina ad Agrate Brianza con l'accusa di evasione dopo essere stato fermato in piazza Trivulzio mentre viaggiava a bordo del suo scooter - senza casco, ma con un cane sulla pedana - nonostante fosse ai domiciliari.

Pochi giorni prima, infatti, al 46enne era stato notificato un aggravamento di una misura cautelare per atti persecutori nei confronti della ex compagna e per lui erano scattati gli arresti domiciliari. Almeno sulla carta, però. Perché i militari, che bene conoscevano il suo volto, lo hanno notato girare sul suo motorino tranquillamente per le vie di Agrate.

Dopo averlo riconosciuto e fermato, gli investigatori hanno verificato che la loro intuizione era stata giusta e lo hanno trattenuto in caserma. Giudicato per direttissima, il 46enne è stato arrestato per evasione ed è stato messo ai domiciliari. Di nuovo.