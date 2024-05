Terrore al semaforo: entra nell'auto di una donna con un'asse di legno chiodata

Sono stati minuti di terrore. Un ragazzo di 23 anni, in evidente stato di agitazione probabilmente dovuto all'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti, ha tentato di rapinare una donna che viaggiava al volante della sua auto a Ivrea, comune della città metropolitana di Torino. Solo grazie alla pronta reazione della donna si è evitato il peggio. Il giovane, esagitato, ha avvicinato a piedi la vettura della vittima, che si trovava ferma a uno stop, le ha aperto la portiera e sotto la minaccia di un'asse di legno con diversi chiodi sporgenti le ha urlato di scendere, altrimenti l'avrebbe uccisa.

Terrorizzata per quanto stava accadendo, la signora è scesa dall'auto, è scappata in un bar poco distante. Per un breve tratto è stata inseguita anche dal ragazzo, che ha desistito quando l'ha vista entrare nel locale. Da qui immediatamente sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia cittadina, che hanno battuto tutta la zona fino ad arrivare in centro: hanno intercettato lo sbandato, che terrorizzava i passanti con l'asse di legno ancora in mano.

I carabinieri hanno utilizzato lo spray in dotazione per disarmarlo e arrestarlo. Ora il ragazzo deve rispondere di rapina aggravata e porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Dalla successiva perquisizione personale è stato trovato il telefono cellulare sottratto alla donna bloccata a bordo dell'auto.