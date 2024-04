Accoltellato in strada e abbandonato in una pozza di sangue: grave 19enne

Brutale aggressione nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Roma, ai danni di un 19enne tunisino. Il ragazzo è stato accoltellato al fianco mentre si trovava in viale Palmiro Togliatti, all'altezza del civico 940, alla periferia della città.

Ad accorgersi del giovane, per terra incosciente e sanguinante, è stato un passante che ha dato l'allarme. I soccorritori del 118 gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasferito in ospedale. È stato necessario un intervento chirurgico per l'asportazione della milza e adesso è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato le indagini. Non si esclude che l'aggressione sia legata a un regolamento di conti nel modo dello spaccio di droga. Il 19enne ha precedenti per stupefacenti e i militari dell'Arma stanno ascoltando diverse persone.

Si tratta del secondo grave episodio avvenuto nelle ultime ore. A Milano il 18enne Jhonny Suleymanovic è stato ucciso nel corso della notte in via Varsavia. I killer lo hanno aggredito a morte mentre dormiva in un furgone con la moglie, rimasta illesa.