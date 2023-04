Violenta lite in strada a colpi di machete

Lite a colpi di machete, in strada, a Roma. I carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un cittadino somalo di 38 anni, senza fissa dimora, per tentato omicidio. L'uomo è ritenuto responsabile di aver ferito con un machete un cittadino del Gambia di 24 anni al culmine di una lite lo scorso 13 aprile nei pressi della fermata metropolitana "Rebibbia".

In aiuto del 24enne era intervenuto un addetto alla vigilanza interna della stazione metropolitana ma la vittima ha rifiutato ogni forma di aiuto. Solo dopo è stato rintracciato dai carabinieri con una vistosa ferita al braccio destro ed è stato portato in ospedale. I militari hanno quindi ascoltato sia il 24enne sia i testimoni della lite, sono quindi risaliti al 38enne per il quale è stato disposto l'arresto.