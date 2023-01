Ubriaco taglia la gola a un passate: fermato il presunto aggressore

Rintracciato e arrestato il presunto aggressore del ragazzo ferito alla gola in strada con una bottiglia il 27 dicembre scorso a Lipari (Messina). L’uomo, ubriaco, avrebbe ferito alla gola il rivale al culmine di una lite, recidendogli la giugulare. La vittima dell'aggressione si è salvata: è ancora ricoverata all'ospedale Papardo, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Il presunto aggressore, residente nel centro eoliano, sarebbe stato identificato grazie alle immagini degli impianti di video sorveglianza e ai racconti dei testimoni. È stato arrestato e trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria.