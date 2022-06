Un ragazzo di 20 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre nuotava in piscina

Sta lottando tra la vita e la morte nell'ospedale di Legnano il ragazzo di 20 anni che domenica pomeriggio è stato colpito da un arresto cardiaco mentre nuotava nella piscina di viale Gorizia, sempre a Legnano (Milano). Il giovane, secondo quanto finora emerso, stava facendo nuoto libero quando ha accusato il malore ed è andato a fondo.

"Ripescato" dai presenti, il ragazzo è stato subito soccorso dal personale di sicurezza in attesa dei medici e degli infermieri del 118, arrivati con ambulanza e automedica. Il personale sanitario lo ha trasferito nel vicino ospedale. Il ventenne, un giovane di origine indiana, è stato intubato e portato in terapia intensiva, dove rimane ricoverato in prognosi riservata.

Più o meno nello stesso momento al parco delle Cave, sempre a Milano, un ragazzo è morto annegato in uno dei laghetti. L'uomo, di origine egiziana, era andato con due amici al parco. Hanno deciso di fare il bagno nonostante il divieto di balneazione. Il ragazzo, 30 anni, non è più riuscito a tornare a riva. Alcune delle persone presenti sul posto hanno allertato il 118, che è arrivato insieme a vigili del fuoco, polizia e polizia locale. I due amici, tutti connazionali più o meno della stessa età, sono illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre continuano, da parte dei sommozzatori, le ricerche del terzo uomo.