Minaccia gli zii con una roncola: "Datemi le chiavi di casa"

Pretende che gli zii gli diano le chiavi della loro casa e per convincerli li minaccia con una roncola. Succede a Pergine Valdarno (Arezzo) dove un 38enne è stato arrestato dai carabinieri.

L'episodio è accaduto martedì scorso, ma è stato reso noto giovedì. L'uomo, conosciuto dai carabinieri per ripetuti episodi di violenza e danneggiamento, è stato trovato dai militari sotto casa degli zii. Aveva una roncola con sé goffamente nascosta nel giaccone. Difficile però che i militari non la notassero.

In passato gli era già stato notificato il divieto di avvicinamento agli zii. Adesso l'arresto per violazione della misura cautelare e la denuncia per tentata estorsione e porto ingiustificato di arma.