In monopattino sull'autostrada A4 a 50 km orari: "Così poco può valere la vita"

In monopattino sull'autostrada, incredibile ma vero. Protagonista un ragazzo, vestito di bianco e non ancora identificato: la segnalazione è arrivata anche sui social, da parte di un camionista in transito in quel momento sulla A4. "Siamo alla follia - si legge nel post pubblicato lunedì pomeriggio da D.L. -, e noi autisti di mezzi pesanti dovremmo circolare in prima corsia. Sull'autostrada A4 tra Bergamo e Milano, un ragazzo a bordo di un monopattino a 50 km/h rischia la sua vita in un tratto di cantiere autostradale, dove noi ci passiamo a malapena. Così poco può valere la nostra vita".

Chissà se la segnalazione è arrivata anche alla forze dell'ordine. Circolare in monopattino in autostrada è ovviamente vietato: così come per altri veicoli non ammessi, tra cui i velocipedi (a cui i monopattini sono assimilati). La circolazione di un veicolo non ammesso in autostrada è sanzionata con multe che vanno da 42 a 173 euro, oltre alla decurtazione di due punti dalla patente. Esistono poi altre eventuali sanzioni accessorie per chi circola in monopattino senza rispettare le regole: come la guida senza casco, vietata per i conducenti minorenni.

Ma l'annunciata riforma del codice della strada prevede in realtà una stretta ulteriore.

