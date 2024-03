Ragazzo di 28 anni va al bar e muore

Dramma poco prima delle 22.30 di giovedì 29 febbraio in un bar di Rodengo Saiano, dove un ragazzo ha perso la vita a causa di un malore. La vittima è un giovane di 28 anni residente a Paderno Franciacorta, piccolo comune in provincia di Brescia. Si è sentito improvvisamente male mentre si trovava nel locale e non si è più ripreso.

Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica, subito inviate sul posto in codice rosso dalla centrale operativa del 112. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano e alla fine si sono dovuti arrendere, constatando il decesso del 28enne.

Nel locale franciacortino, celebre per le serate karaoke e i dj set, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.