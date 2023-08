Turista 19enne trascinato via dalla corrente: muore annegato

Tragedia a Baia Verde, nel territorio di Gallipoli. Un 19enne di origine albanesi, proveniente dalla provincia di Bari e residente ad Altamura, è morto annegato mentre stava trascorrendo una giornata di relax al mare. Il dramma si sarebbe consumato attorno alle 11, quando il giovane, probabilmente per soccorrere la sua ragazza che stava facendo il bagno e che mostrava qualche difficoltà per via delle correnti marine, si è ritrovato in preda lui stesso della risacca nelle acque ioniche.

Il ragazzo è stato portato a riva dopo alcuni minuti, era privo di coscienza ma vivo. I sanitari del 118 hanno praticato tutte le necessarie manovre per la rianimazione ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, insieme ai militari della guardia costiera, per i rilievi del caso e la ricostruzione dell’accaduto. Solo nella giornata di ieri, come ricorda LeccePrima, si era scongiurata un’altra possibile tragedia con l’episodio dei due ragazzi, poi salvati, rimasti intrappolati su uno scoglio per via della risacca che non aveva permesso loro di tornare a riva.

