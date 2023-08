Ragazzo muore annegato sotto gli occhi dell'amico

Tragedia giovedì pomeriggio sul lago d'Iseo: il 33enne Abdul Manan è morto annegato al largo di Tavernola Bergamasca (Bergamo), a pochi metri dalla riva. Era in compagnia di un amico, che ha fatto il possibile per salvargli la vita: Manan a quanto pare non sapeva nuotare e sarebbe stato inghiottito dal fondale, che in quella zona si fa subito profondo. I due erano in acqua insieme: nel vederlo sparire in acqua, erano circa le 17.30, l'amico si è subito tuffato per recuperarlo e riportarlo a riva. Con l'aiuto di un secondo bagnante, un 73enne che abita in paese e che poi è stato soccorso per lo sforzo, Abdul Manan è stato riportato a riva, mentre venivano avvisati i soccorsi.

Il povero Manan è stato rianimato a lungo, ma senza successo: i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La centrale operativa di Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza dei volontari di Sarnico, l'idroambulanza di Camunia Soccorso, i carabinieri per i rilievi. Al termine dei dovuti accertamenti medico-legali, la salma è stata messa a disposizione della famiglia che potrà così organizzare i funerali.

Abdul Manan, di origini pakistane, verrà probabilmente sepolto in patria. Da qualche tempo viveva e lavorava a Telgate, il paese dove già abita la madre: presto sarebbe stato raggiunto anche dalla giovane moglie, che vive in Pakistan, così come il padre, i fratelli e le sorelle.

