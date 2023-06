La lite con la fidanzata e il volo dal quinto piano: morto ragazzo di 23 anni

La caduta dal quinto piano di un palazzo, la chiamata disperata ai soccorritori, la corsa a sirene spiegate verso l’ospedale dopo aver tentato di rianimarlo. Tutto inutile. Un ragazzo di 23 anni è morto nelle prime ore di oggi, sabato 17 giugno, a Lecce, precipitando da un'abitazione in via Monte San Michele.

Era notte e alcuni residenti della zona hanno sentito un violento tonfo. Poco dopo la scoperta del corpo sull'asfalto. Come si legge su LeccePrima, il 23enne era residente in un altro comune della provincia ma domiciliato a Lecce. Aveva trascorso la serata di venerdì fuori casa con la sua convivente, una ragazza di 22 anni originaria della Campania. Qualcosa sarebbe andato storto e la coppia, già all’interno di un bar, avrebbe iniziato a discutere in maniera piuttosto animata. Poi, al rientro, nel cuore della notte, la tragedia.

L'ipotesi più accreditata è che il 23enne, una volta a casa, si sia lanciato da una finestra. Non si esclude che la lite possa essere legata a problemi di droga. Il ragazzo era stato anche seguito presso una comunità. Indagini sono in corso.

