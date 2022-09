Quattordicenne muore dopo malore su campo di calcio: era il suo primo giorno di allenamento

Morto dopo cinque giorni di agonia il 14enne colto da infarto mentre stava facendo una prova per entrare in una squadra di calcio. Il ragazzo di Verolavecchia aveva smesso di giocare qualche anno fa, poi la voglia di tornare sul campo. Venerdì, giorno del malore e del suo 14esimo compleanno, il ragazzo si trovava sul campo della squadra bresciana della Polisportiva Verolavecchia in provincia di Brescia. Dopo pochi minuti di gioco si è sentito male, è stato soccorso dagli allenatori e poi trasportato in ospedale, dove è deceduto cinque giorni dopo.