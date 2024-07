Si tuffa alle cascate ma si inabissa: 17enne muore annegato

Un ragazzo di 17 anni residente è morto annegato nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio 2024, nella Goja del Pis, ad Almese, in provincia di Torino. Come riporta TorinoToday, con un disperato tentativo di salvarlo sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino insieme ai colleghi del reparto volo del comando provinciale con un elicottero, ai sommozzatori - che hanno recuperato il corpo -, e il nucleo speleo-alpino-fluviale.

L'allarme è stato dato dai presenti che hanno visto il ragazzo inabissarsi nell'acqua. La Goja del Pis è una cascata molto frequentata dai turisti in cerca di temperature più fresche durante l'estate. Il giovane, che era sul posto insieme a un gruppo di amici che hanno assistito attoniti alla terribile tragedia, potrebbe essere rimasto ferito alla testa in seguito a un tuffo e per questo potrebbe non essere più tornato a galla.