Ragazzo di 16 anni muore schiacciato da un trattore

L'incidente poco prima di mezzogiorno a Guasila, nel Sud Sardegna. Il mezzo si sarebbe capovolto per cause ancora da accertare. Indagano i carabinieri

Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina schiacciato da un trattore nelle campagne di Guasila, piccolo comune della provincia del Sud Sardegna. La tragedia, sulle cui cause indagano i carabinieri della stazione locale, è avvenuta poco prima di mezzogiorno nei pressi di un’azienda agricola. Secondo le prime informazioni il mezzo si sarebbe rovesciato schiacciando il minorenne che è morto sul colpo. Resta da capire perché il giovane fosse alla guida del mezzo che ora è stato messo sotto sequestro dal magistrato. Saranno le forze dell’ordine a fare luce sull’accaduto.

Solo tre giorni fa un incidente analogo è avvenuto a Teano, in provincia di Caserta, dove un 38enne è finito in un fossato con un trattore agricolo finendone schiacciato. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ad avvertire i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che transitando nei pressi di via Termine, nella frazione di Pugliano, hanno notato il mezzo capovolto.