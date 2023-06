Si tuffa nel lago, riemerge il cadavere: muore adolescente

Un ragazzo è morto oggi giovedì 22 giugno nelle acque del lago d'Endine, in provincia di Bergamo. Il 17enne si era tuffato nel lago, nel territorio di Spinone al Lago, e non è più riemerso. Il suo corpo è stato recuperato senza vita intorno alle 14 dai vigili del fuoco Nautici di Bergamo, intervenuti con una squadra e con i sommozzatori di Milano. Il ragazzo di origine egiziana si trovava sulle rive del lago con altri ragazzi della "Cooperativa Nazareth", a cui era affidato. La famiglia risiede in Egitto.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...