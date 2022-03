Ragazzo di 15 anni si accascia e muore sul campo di calcio

Dramma ieri pomeriggio a Priverno, piccolo comune in provincia di Latina, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto in seguito ad un malore mentre si stava allenando insieme ai compagni della sua squadra di calcio.

Erano intorno alle 18 quando dal campo D'Annibale è stato lanciato l'allarme; sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Da quanto si apprende il 15enne, che viveva a Bassiano insieme alla sua famiglia, si stava allenando come ogni giovedì quando all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I soccorritori hanno tentato di tutto per salvargli la vita sottoponendolo per lunghissimi minuti al massaggio cardiaco.

Dolore e sgomento tra quanti erano presenti in quel momento sul campo di calcio di allenamento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.