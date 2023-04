Mangia sul treno e soffoca: muore 19enne

Era a bordo del Frecciarossa 9634 quando si è sentito male, mentre stava mangiando. Un 19enne è morto a bordo del treno che stava per transitare ad Arezzo. Come riporta ArezzoNotizie, erano le 13,45 di oggi mercoledì 5 aprile 2023 quando i mezzi di soccorso sono intervenuti sul piazzale della stazione ferroviaria di Arezzo. L'arrivo dei sanitari però non è riuscito a scongiurare il peggio: i medici sono saliti a bordo del treno nel frattempo fermatosi, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

La ricostruzione: cosa è successo sul Frecciarossa 9634

Come riporta ArezzoNotizie, la polizia ferroviaria ha cercato di ricostruire l'episodio ascoltando i testimoni, mentre il treno - partito alle 11,30 da Napoli centrale e diretto a Milano centrale con arrivo previsto alle 16 - è stato soppresso, per permettere gli accertamenti.

Sono passate circa due ore, quando - intorno alle 16 - i passeggeri del Frecciarossa 9634 sono potuti salire su un altro treno Alta Velocità diretto verso Milano.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di morte per soffocamento. Il 19enne, un ragazzo proveniente dalla Svizzera, era a bordo del treno assieme ai compagni di classe quando si è verificata la tragedia. Era salito sul Frecciarossa a Roma e si stava dirigendo a Milano.

Il ragazzo, che soffriva di disabilità, stava mangiando, quando un boccone gli è andato di traverso. Gli accompagnatori e gli amici hanno cercato di prestargli subito aiuto, poi, alla stazione di Arezzo, l'intervento dei sanitari. Ma non c'è stato nulla da fare. La salma del giovane è ora a disposizione della magistratura aretina all'ospedale San Donato, per un'eventuale autopsia.

Articolo in aggiornamento

