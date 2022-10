Si schianta con la moto contro un albero: morto 17enne

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo originario di Barberino del Mugello avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe andato a finire contro un albero. Violentissimo l’impatto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti da parte di carabinieri e polizia municipale sono in corso per ricostruire l'incidente e stabilire cause ed eventuali responsabilità.

La comunità di Barberino è sconvolta dalla morte del ragazzo, calciatore nello Spartaco Banti. Moltissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: “Asd Fortis Juventus 1909 piange la prematura scomparsa di Ruben Guasti deceduto stanotte. Classe 2005, dopo un paio di stagioni disputate con i nostri colori era in forza da due anni allo Spartaco Banti Barberino. Alla famiglia Guasti e alla società del presidente Nencini le nostre più sentite condoglianze”.