Trovato morto nel proprio letto a 14 anni: la tragica scoperta fatta dalla sorella

Tragedia a Traversetolo, in provincia di Parma. Nelle prime ore del mattino del 13 febbraio un ragazzo di appena 14 anni è stato trovato senza vita nel proprio letto. A fare la drammatica scoperta è stata la sorella. L'allarme è stato lanciato intorno alle 6 e i soccorsi sono giunti rapidamente nell'abitazione del ragazzo, situata nel centro del paese. I ripetuti tentativi di rianimarlo si sono però rivelati inutili, e per il ragazzino non c'è stato nulla da fare.

A quanto si apprende, non si esclude che a provocare la morte possa essere stato un malore, ma, come riporta Parma Today, i carabinieri di Traversetolo sono ancora a lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio le circostanze del dramma.

Articolo in aggiornamento