Rissa in una discoteca: morto un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto per le lesioni riportate in seguito a una rissa avvenuta nella notte appena trascorsa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ragazzo è deceduto all'ospedale di Partinico, dove era stato trasportato dopo i soccorsi.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Partinico, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire a chi ha causato la morte del giovane. Sembra che il ventenne sia stato coinvolto in un'aggressione a cui avrebbero partecipato diverse persone e che sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. Ma andrà fatta chiarezza.

In queste ore i carabinieri stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.